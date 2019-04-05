Sosyal Kooperatif Treni İkinci Kez Yola Çıkıyor

Ticaret Bakanlığının "Sosyal Kooperatifçilik Projesi" kapsamında illeri gezen Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni için Sirkeci Tren Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projeyle Türkiye'nin çeşitli illerini gezen Sosyal Kooperatif ve Tanıtım Treni, bu yıl ikinci kez sefere çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'dan 8 Nisan Pazartesi günü yola çıkacak olan tren için Sirkeci Tren Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli kooperatif yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında ilk sosyal kooperatif örneklerinden biri olan Tomurcuk Eğitim ve Kültür Dayanışma Kooperatifinin perküsyon takımı bir gösteri düzenledi. Bakan Turhan ve Bakan Pekcan, törenin ardından treni ziyaret ederek kooperatiflerin ürettikleri ürünleri incelediler.

"Sosyal Kooperatif Treni sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde manalar barındırıyor"

Sosyal Kooperatif Treni'nin Gaziantep ve Hatay'da mülteci kamplarını ziyaret ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini dile getiren Bakan Mehmet Cahit Turhan, "Sosyal kooperatifler özellikle dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Daha adaletli gelir dağılımı, bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılması, cinsiyet ayrımının azalması ve sosyal dışlanmanın asgariye indirilmesi çalışılacak konu başlıkları arasında dikkat çekiyor. Gaziantep ve Hatay'da mülteci kampları da ziyaret edilerek buradaki çocuk ve genç gruplara yönelik bir takım etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bir jeneratör vagonu, iki adet yataklı vagon, bir adet yemekli vagon ve bir sergi vagonundan müteşekkir olan bu trenimiz sadece bir ulaşım aracı, bir tren olmanın ötesinde manalar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal kooperatiflerin elde ettikleri karı yine sosyal amaçlara harcadıklarını belirten Ticaret Bakanı Pekcan ise, "Özellikle sosyal kooperatiflerin dönemsel işsizlik gibi bazı ekonomik sorunların çözümüne katkı sağladığını gözlemliyoruz. Ayrıca sosyal kooperatifler elde ettikleri karı yine sosyal amaçlara harcamaktadırlar. Bu sebeplerle sosyal kooperatiflerin sayısının artması ve ülkemizin tamamına yayılması son derece önemlidir. Yeni sosyal sorunlara çözüm üretmek, görece ekonomik olarak daha zayıf olan kesimin gereksinimlerini karşılamak, daha adil refah düzeyini sağlamak, işgücü piyasasındaki dengesizlikleri düzenlemek gibi birçok hedefe sosyal kooperatifler aracılığıyla ulaşabileceğiz" diye konuştu.

"Tren Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana illerine uğrayacak"

Sosyal Kooperatif Treni'nin uğrayacağı şehirlerde üniversitelerin çalıştaylar düzenleyeceğini söyleyen Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak sosyal kooperatifçiliği canlandırmaya yönelik hayata geçirdiğimiz Sosyal Kooperatifçilik Eğitim, Tanıtım, Geliştirme ve Uygulama Projesi ile bu politikalarımızın meyvesini görmeye başladık. Daha şimdiden çok fazla sayıda sosyal kooperatif için izin alınmaya başladığını görüyoruz. Bugün İstanbul'dan uğurlayacağımız ikinci sosyal kooperatif trenimiz de Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana illerine uğrayacak. Sosyal kooperatif bilgilendirme toplantıları, gönüllülerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, sosyal kooperatiflere ilişkin farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz. Trenimizin uğrayacağı şehirlerde üniversiteler çalıştaylar düzenleyecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA