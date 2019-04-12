Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Kayseri'de

Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" Kayseri'ye ulaştı.

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen projede 5 Nisan'da İstanbul Sirkeci Garı'ndan çıkan tren, Ankara'nın ardından Kayseri Garı'na geldi.

Trenle gelen Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzik ve beraberindeki heyet çiçekle karşılandı.

Arzik, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sosyal kooperatifçilikte farkındalığı artırmayı amaçlayan proje kapsamında eğitim ve tanıtım treninin geçen yıl da 10 ili dolaştığını söyledi.

İstanbul Sirkeci Garı'ndan bu yıl başlayan seferde trenin Ankara ve Kayseri'den sonra Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana'ya gideceğini belirten Arzik, "Bakanlığımız öncülüğünde yol üzerindeki illerde sosyal kooperatifçiliği halka tanıtıp, ortaya çıkacak sinerjiden faydalanacağız." dedi.

Sosyal kooperatifçilik modelinin hızla dünyada yayılmaya başladığını ifade eden Arzik, şunları belirtti:

"Toplumsal fayda hedefini girişimci bir ruhla buluşturan sosyal kooperatif modeli, AB ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada popüler hale geliyor. Sosyal kooperatif bizim yeni duymaya ve uygulamaya başladığımız bir model. Ancak bu modelin özünü oluşturan ortaklık, birlik ve beraberlik ruhu bizim için yeni değil. Biz üretirken de tüketirken de beraber olmayı paylaşmayı, birbirinin yardımına koşup yaraları sarmayı milli bir karakter olarak benimseyen bir milletiz. Bu şuur doğru bir şekilde seferber edildiğinde kazanamayacağımız mücadele, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur."

Konuşmanın ardından törene katılan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve vatandaşlar trendeki stantları gezdi.

Kaynak: AA