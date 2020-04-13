Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haberler
Selçuklu, Karatay, Meram, Konya, Güncel

Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı sosyal destek çalışmaları kapsamında Sosyal Kartların dağıtımını Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri ile birlikte başlattı.

13.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:20
Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını sürecinde iş yeri kapanan, işsiz kalan ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı sosyal destek çalışmaları kapsamında Sosyal Kartların dağıtımını Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri ile birlikte başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyayı etkisi alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülkemizin ve şehrimizin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu dönemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Konyalılara destek olmak için ilçe belediyeleri ile birlikte büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Bu kapsamda, çok yönlü desteklerden oluşan ve detaylarını daha önce açıkladıkları Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek programını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, başvuruları alınan ihtiyaç sahiplerine Sosyal Kartların dağıtımına bugün itibariyle Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri ile birlikte başladıklarını ifade etti.

Hükümetin destekleriyle el ele vererek bu zor günleri hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Başkan Altay, "Konyamızda aç ve açıkta kimsenin kalmaması için ilçe belediyelerimizle birlikte gecemizi gündüzüme katarak çalışıyoruz. Bugün için en önemli önceliğimiz, ihtiyaç sahibi durumuna düşen insanımıza destek olmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek. Limitlerini artırarak dağıtımını başlattığımız Sosyal Kart ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz rahat bir nefes alacak. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

İlçe belediyelerine teşekkür eden Başkan Altay, "Hep birlikte örnek olacak çalışmalar ortaya koyuyoruz. Hem bu zorlu süreçte hem de şehrimiz için yaptığım tüm çalışmalarda ortak hareket ettiğimiz ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir'den her kesime tam destek -

Konya Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapananların ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını, Esnaf Odalarının Esnaf Bilgi Sistemi'ne kayıtlı tüm esnafların 2 ay boyunca iş yerinden suyu ücretsiz kullanacağını; su fiyatlarının 2019 rakamlarına geri çekildiğini; KOSKİ abonelerinin suyunun hiçbir sebeple kesilmeyeceğini; Büyükşehir kiracısı esnaflardan 2 ay kira alınmayacağını daha önce duyurmuştu. Belediyenin sosyal yardımlarından faydalanan 35 bin Konyalının Sosyal Kart limitlerine bu ay ve Ramazan ayında yüzde 300 artış yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorluk çeken 4 bin 950 haneye ücretsiz su desteğini sürdürüyor. Büyükşehir, eğitim hayatına korona virüs dolayısıyla ara veren öğrencilerin ve ailelerinin bu süreçte zor durumda kalmaması için eğitim yardımı alan 18 bin öğrencinin eğitim yardımlarını da aylık olarak hesaplarına yatırmaya devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:38:45. #1.15#
title