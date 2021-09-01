Sosyal kart si·stemi· hi·zmette

Giresun Belediyesi yaptığı birçok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra alışılagelmişin dışında farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Giresun Belediyesi yaptığı birçok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra alışılagelmişin dışında farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye tarafından yapılan yardımlarda kullanılmak üzere sosyal kart sistemi hayata geçirildi.

Bağışların ihtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaştırılması hedeflendiğinden ihtiyaç sahiplerine verilen elektronik alışveriş kart ile vatandaşların ürünlerini alması sağlanıyor.

Elektronik kartlar ilk etapta ekmek alımında kullanılacak. Şehirde 23 fırın ile birlikte gerekli anlaşma yapıldı ve sosyal kart sahibi vatandaşlar ekmeklerini ücretsiz olarak kartlarını kullanarak alabiliyor.

SOSYAL KART NEDİR?

Belediyeler tarafından ihtiyaç sahibi ve muhtaçlık belgesi olan vatandaşlara sosyal yardım kartı verilmektedir. Bu kartlarla belirli market ve mağazalardan ihtiyaca yönelik alışverişler ücretsiz olarak yapılabilmektedir. İhtiyaçlar bu kart ile karşılanabilmektedir. Sosyal yardım kart limitleri olmayıp lira olarak belirlenmektedir. Alışverişler de bu limit dahilinde yapılabilmektedir. Sosyal yardım kartları Belediyelerin uygun gördükleri tarihlerde kullanıma açılır ve ücretler de güncellenir. Belediyeye başvuran ihtiyaç sahiplerinin şartları yeterli ise belirlenen tarihlerde sosyal yardım kartlarını alabiliyor.

Kaynak: Habermetre