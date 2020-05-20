Sosyal izolasyonda obeziteye dikkat
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Sosyal izolasyonda obeziteye dikkat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gündelik hayatımızı etkilemeye devam ediyor.

Sosyal izolasyonda obeziteye dikkat
20.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:25

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gündelik hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Eskiye göre daha yavaş, tedbirli ve kısıtlı bir hayatımız olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkam Tülübaş, evlerinde sosyal karantinada olan kişilerde obezitenin tetiklendiğini belirtti.

Korona ile aniden değişen hayat tarzımızla birlikte obezite riskinin de arttığını söyleyen Elipse Zayıflama Programı Uzmanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkam Tülübaş, pandemi sonrası uzun dönemde obezite sorunuyla yüz yüze kalmamak için eş zamanlı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Op. Dr. Erkam Tülübaş korona sebebiyle hastanelerde yaşanan yoğunluğun artmaması için obezite ile mücadelede, anestezi ve cerrahi müdahale gerektirmeyen alternatif tedavilerin cerrahi gerektirmeyen veya cerrahi istemeyen hastalarda uygulanabileceğinin altını çizdi.

"KORONAYLA BİRLİKTE ÜLKEMİZDE DE OBEZİTE KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

Yaşam tarzımızdaki değişikliklere paralel olarak ülkemizde de obezite görülme oranlarında artışın kaçınılmaz hale geldiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Erkam Tülübaş konuşmasına şöyle devam etti, "Günlük aktivitenin önemli ölçüde azalması yakılan kalori miktarını düşürürken, can sıkıntısıyla abur cubura yönelmemiz alınan kalori miktarını artırıyor. Buna bağlı olarak vücuttaki yağ kütlesi artıyor, bazal metabolizma hızı düşüyor ve kalori dengesinin sağlanması zorlaşıyor. Böylelikle her geçen gün kilo alıyoruz ve obezite yolunda ilerliyoruz. Ayrıca içinde olduğumuz süreçte yaşadığımız endişe, ekonomik sıkıntılar ve gelecek kaygıları, alışık olduğumuz sosyal yaşantıdan uzak kalmak, sürekli kapalı ortamda bulunmak kilo alımını ve obeziteyi tetikleyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Evde kalanlar, bu süreçte kalori miktarını dengelemek için fiziksel aktiviteyi artırmaya çalışsalar da ruhsal kaynaklı hormon değişimleri uzun vadede kiloya sebep oluyor" dedi.

"OBEZİTE KORONAVİRÜS RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Obezite hastalarının sosyal izolasyona ve diğer tüm önlemlere uymasının gerekliliğinin altını çizen Op. Dr. Erkam Tülübaş, sebep olduğu tansiyon, diyabet, insülin direnci gibi rahatsızlıkların yanı sıra akciğer kapasitesini azaltarak bağışıklık sistemini bozan obezitenin, koronavirüse yakalanma riskini de artırdığını sözlerine ekleyerek, "Günümüzde, endoskopi ile uygulanan ve kısa süreli anestezi gerektiren, iyileşme süreci çok daha kısa olan mide balonu gibi cerrahi dışı yöntemler bulunuyor. Özellikle yeni yaygınlaşmaya başlayan yutulabilir mide balonları uygun hastalarda bu dönem için en iyi obezite tedavi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Etkinliği standart mide balonları ile aynı olan Elipse Zayıflama Programı, komplikasyon ve yan etki görülme ihtimalinin çok daha düşük olduğu yutulabilir mide balonları, su ile yutabilir kapsül formu ile anestezi risklerini de ortadan kaldırıyor. Radyoloji ünitesinde, doktor tarafından uygulanan yutulabilir mide balonu, endoskopiye gerek kalmadan doğal yollarla vücuttan atılabildiği için hastanın tekrar hastaneye gelmesine gerek kalmıyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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