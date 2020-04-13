Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat
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Koronavirüs, Güncel

Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat

Tüm dünyada yaşamı adeta felce uğratan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak adına insanların evlerinde kalarak kendilerini izole etmesi, güvenlik önlemlerinin odağını da değiştirdi.

13.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:20
Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat

Tüm dünyada yaşamı adeta felce uğratan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak adına insanların evlerinde kalarak kendilerini izole etmesi, güvenlik önlemlerinin odağını da değiştirdi. Salgın süreci; alarm sistemleri ile birlikte evlerin içerisinde meydana gelebilecek kazalara karşı alınacak tedbirleri de daha fazla ön plana çıkardı. Yaşanabilecek kazalara karşı uyarılarda bulunan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "İnsanların evlerde daha fazla vakit geçirmesi bu alanlardaki görünmez tehlikeleri tekrar gündeme getirdi. Hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın ve su basması gibi risklere karşı gösterilen dikkat, bu ihtimallere karşı da gösterilmeli. Küçük önlemlerle çok kötü sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilebilir" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak adına alınan önlemlerle birlikte insanların yaşam şekilleri de değişti. Restoranların, AVM'lerin kapanması, insanların ofislerini evlerine taşıması ve sosyal izolasyon konusunun gündeme gelmesi ile birlikte; güvenlik önlemlerinin ve alınacak tedbirlerin odağı değişti. İnsanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi sonucunda alarm sistemleri dışında evlerin içerisindeki tehlikelere karşı alınacak önlemler daha fazla ön plana çıktı. Türkiye'nin öncü şirket toplulukları arasında yer alan Bilkent Holding'e bağlı Tepe Güvenlik de evlerde yaşanabilecek kazalara karşı uyarılarda bulundu.

"Evdeki güvenlik tedbirlerine daha çok önem verilmeli"

Türkiye'de 80 bini aşkın müşterilerine güvenlik konusunda çözümler sunduklarını anlatan Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "Salgın süreci ile birlikte insanlar evlerinde daha fazla vakit geçiriyor. Bu yüzden evdeki güvenlik tedbirlerine daha çok önem vermek gerekiyor. Tepe Güvenlik olarak yayın hayatına başarıyla devam eden bloğumuzda bu konuya dikkat çeken paylaşımlar yapıyoruz, müşterilerimizin bu konularda daha bilinçli hareket etmelerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Ancak alınabilecek her türlü güvenlik önlemine ek olarak alarm sistemi taktırılması da oldukça önemli. Fişte unutulan ütü, açık bırakılan ocak veya açık kalan su musluğu gibi riskleri asgariye indirmek, ev kazası yaşanması durumunda tıbbi alarm butonu ile hızlı ve kolay bir biçimde ambulans çağırmak alarm sistemleri ile mümkün olabiliyor" diye konuştu.

Kamera sistemi ile kontrol

Yalnız yaşayan ve içinde bulunduğumuz dönemde sosyal izolasyon altında olan yaşlı bireylerin yakınları tarafından kamera sistemiyle kontrol edilebileceğine dikkat çeken Gök, "Salgın nedeniyle özellikle 60 yaş üstü bireyler risk grubunda yer alıyor. Unutkanlık gibi hastalıklar nedeniyle söz konusu bireyler dalgın olabiliyor, ocağı veya musluğu açık unutabiliyor yaşamlarını tehlikeye atabilecek durumlarla karşılaşabiliyorlar. Kamera sistemiyle kontrolün yanı sıra alarm sistemlerinin duman, yangın, gaz, su baskınını önleyici hizmetlerinden, acil durum butonlarından etkin bir şekilde faydalanmak mümkün" dedi.

Evlerde yaşanabilecek görünmez kazalara dikkat çeken Gök, "Hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın gibi risklere karşı gösterilen dikkat bu görünmez tehlikelere karşı da gösterilmeli. Küçük önlemlerle çok kötü sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilebilir" açıklamasını yaptı. Okulların da eğitime online devam etmesiyle birlikte ebeveynlerin evlerde daha fazla dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Gök, bu kazalara karşı mutfak, banyo ve balkonda alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:

Mutfakta Alınacak Önlemler;

"Çocukların fırın ve ocak düğmeleriyle oynamasını engellemek için, açma -kapama düğmelerine koruyucu aparat takılmalı,

Ocak üzerindeki tava ve tencere gibi mutfak eşyaları; çarpıp, düşme tehlikesi sonucunda meydana gelecek kazaları önlemek için doğru konumlandırılmalı,

Dolap altında bulunan temizlik malzemeleri ile gıda malzemeleri birbirinden ayrılmalı,

Ocak ve fırına yakın elektrikli aletlerin kablolarına dikkat edilmeli,

Kesici aletler ise yüksek yerlerde bulundurulmalı.

Banyoda Alınacak Önlemler;

Banyo zemini; düşme ve kayma sonucu meydana gelebilecek kazalara sebebiyet verilmemesi adına muhakkak kuru olmalı,

Elektrikli aletler ıslak zeminde çalıştırılmamalı,

Olası bir kaza ihtimaline karşı banyo kapısı kilitlenmemeli,

Klozet ve duş kabini yakınına, denge sağlamaya yardımcı olan tutacaklar yerleştirilmeli,

Şampuan ve deterjan gibi ürünler, çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalı.

Balkonda Alınacak Önlemler;

Balkon korkulukları kapatılmalı,

Balkon zemini düşme ve kayma sonucu meydana gelebilecek kazalara sebebiyet verilmemesi adına muhakkak kuru olmalı,

Yüksekten düşmeleri önlemek için file gibi ürünler kullanılmalı,

Çocukların üzerine çıkabileceği sandalye, masa gibi mobilyalar konusunda dikkatli olunmalı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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