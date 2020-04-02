Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek? - Haber
Sağlık, Güncel

Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek?

Koronavirüsten dolayı ülke genelinde tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken sosyal izolasyon konusu en önemli hususlardan biri olarak öne çıktı. Her alanda uyulması gereken ilk kurallardan biri olan sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır?

02.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:30
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek?

Koç Akademi'de yayınlanan eğitim videolarında detaylı şekilde açıklanan sosyal izolasyon konusu koronavirüsle mücadele döneminde büyük önem taşıyor. Peki, sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? İşte, sosyal izolasyon hakkında merak edilenler!

SOSYAL İZOLAYON NE DEMEK?

Sosyal izolasyon, kişinin kendini toplumdan kısmi veya tamamen uzaklaştırmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını yavaşlatmak ve bölge insanına daha iyi hazırlanmaları için gereken değerli zamanı sağlamak amacıyla alabileceğimiz önlemler şunlardır.

SOYAL İZOLASYON ÖNLEMLERİ NELERDİR?

1. Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyun.

2. Hasta olduğundan şüphelendiğiniz kişilerle aranızdaki mesafeyi 1.5 – 2 metre yapmaya çalışın.

3. Hastaysanız veya risk altındaysanız evinizden ayrılmayın.

4. İhtiyaçlarınız için yakınlarınızdan, ricada bulunun veya belediye ve kaymakamlık hizmetlerinden yararlanın.

5. Zorunlu olmayan sosyal aktivitelere katılmayın.

6. Teknolojiyi kullanın ve yakınlarınızla görüntülü konuşma, telekonferans gibi seçeneklerle iletişim kurun.

7. Kutlama, düğün, cenaze, uğurlama ve açılış gibi topluluk alanlarından uzak durun. İyi dileklerinizi sevdiklerinizle bir süreliğine sözlü olarak paylaşın.

8. Risk grubunda bulunan yakınlarınızın güvenliği için onları bir süre ziyaret etmeyin.

9. Günlük alışverişiniz için şehrin bir ucundaki süpermarketlere gitmeyin. Evinize en yakın market ve dükkanlardan alışverişinizi yapın veya online alışveriş seçeneklerini değerlendirin.

10. Alışveriş ırasında işletme içinde kalabalık oluşturmamaya özen gösterin. Kapı önünde bekleyenlerle aranızda en az 1 metre mesafe olmasına dikkat edin.

11. Toplu taşımayı mümkün olduğunca kullanmayın.

12. Kısa mesafeleri yürüyün.

13. Mutlaka toplu taşıma kullanmak durumundaysanız taşıt içerisinde herkesi dokunduğu yüzeylere temastan kaçının ve bu yüzeyleri bir mendil yardımıyla tutun veya bu yüzeyleri bir mendil yardımıyla tutun.

14. Oturacağınız alanda yolcularla aranızda 1 metre mesafe bırakın, bırakamıyorsanız ayakta seyahat edin.

15. Sosyal mesafeyi en çok zorlayan alanlar asansörlerdir. Asansörlerden olabildiğince uzak durun.

16. Plan yaparken aklınızda şu soruları bulundurun;

Orada kaç kişi olacak?

Bu inanlara ne kadar yakın olacağım?

Ortam ne kadar iyi havalandırılmış olacak?

İlgili Haberler

Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları
Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Koronavirüs günlerinde online alışverişte dikkat edilmesi gereken kurallar!
Koronavirüs günlerinde online alışverişte dikkat edilmesi gereken kurallar!
1 Nisan itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
1 Nisan itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haber
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haber
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
'Düşmanların gözü yaşlı' diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu Haber
"Düşmanların gözü yaşlı" diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür geldi
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür geldi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal izolayon ne demek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:21:42. #1.15#
title