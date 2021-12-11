Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler için 2021 Yılı III. Dönem Tercih İşlemleri Başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler için 2021 Yılı III. Dönem Tercih İşlemleri Başlıyor

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler için 2021 Yılı III. Dönem Tercih İşlemleri Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2021 Yılı III. Dönem tercih işlemleri başlıyor.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2021 Yılı III. Dönem tercih işlemleri başlıyor.

Hak sahipleri tercihlerini www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden 13 Aralık 2021-22 Aralık 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri 22 Aralık 2021 gecesi, saat 23: 59'da sona erecektir.

Hak sahiplerince E-devlet Kapısı kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin E-Devlet Kapısı'na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek şifre almaları gerekmektedir.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığımız internet sayfasından ve e-Devlet Kapısını kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Tercih kılavuzunu indirmek için tıklayın.

İlgililere duyrulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title