Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsaminda Istihdam Edilecekler Icin 2021 Mayis Donemi Tercih Islemleri Basladi (2)

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2021 Mayıs Dönemi tercih işlemleri başladı.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2021 Mayıs Dönemi tercih işlemleri başladı.

Hak sahipleri tercihlerini www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden 31 Mayıs 2021-14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 14 Haziran 2021 gecesi, saat 23: 59'da sona erecektir.

Hak sahiplerince E-Devlet Kapısı kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin E-Devlet Kapısı'na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekmektedir.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığımız Web sayfasından ve e-Devlet Kapısı kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Tercih Kılavuzu için tıklayın https://www. aile. gov. tr/media/78110/tercih-kilavuzu-2021-mayis-donemi. pdf

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Kaynak: Habermetre