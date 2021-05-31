Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsaminda Istihdam Edilecekler Icin 2021 Mayis Donemi Tercih Islemleri Basladi (2)
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Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsaminda Istihdam Edilecekler Icin 2021 Mayis Donemi Tercih Islemleri Basladi (2)

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsaminda Istihdam Edilecekler Icin 2021 Mayis Donemi Tercih Islemleri Basladi (2)
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2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2021 Mayıs Dönemi tercih işlemleri başladı.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2021 Mayıs Dönemi tercih işlemleri başladı.

Hak sahipleri tercihlerini www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden 31 Mayıs 2021-14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 14 Haziran 2021 gecesi, saat 23: 59'da sona erecektir.

Hak sahiplerince E-Devlet Kapısı kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin E-Devlet Kapısı'na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekmektedir.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığımız Web sayfasından ve e-Devlet Kapısı kullanılarak www. turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Tercih Kılavuzu için tıklayın https://www. aile. gov. tr/media/78110/tercih-kilavuzu-2021-mayis-donemi. pdf

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kaynak: Habermetre

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Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsaminda Istihdam Edilecekler Icin 2021 Mayis Donemi Tercih Islemleri Basladi (2) - Haberler
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