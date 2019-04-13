Sosyal Hizmet Şehri, Sevgi ve Merhamet Şehri Olacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sosyal Hizmet Şehri Projesi"nin yüzde 50'sinin tamamlandığını belirterek, "Bu şehirde ideal yaşam şartlarını kuruyoruz. İnanıyorum burası yerel yönetimlerimize de örnek olacak. Sosyal Hizmet Şehri, hayalini kurduğumuz doğayla bütünleşen sevgi ve merhamet şehri olacak." dedi.

Aynı zamanda Darülaceze İdare Meclisi Başkanı da olan Bakan Selçuk'un katılımıyla Darülaceze Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda, "Sosyal Hizmet Şehri" ile "Sosyal ve Kültürel Tesis" projelerinin tanıtımı yapıldı.

Programa Selçuk'un yanı sıra Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, programda yaptığı konuşmada, Darülaceze'nin tarihi ve insani değerlere sahip çıkarak tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Darülaceze'nin Sultan 2. Abdülhamid tarafından büyük emeklerle kurulduğunu, çocuk, genç ve yaşlılar için de umut yuvası olduğunu dile getiren Selçuk, Abdülhamid'in isminin buradan silinmeye çalışıldığını, hizmetlerinin unutturulmak istendiğini ancak gelinen noktada ona ve değerlerine sahip çıkıldığını görmekten gurur duyduklarını aktardı.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Belediye Başkanı olduğu dönemde ihtimam gösterdiği kurumların başında Darülaceze geliyordu. Yine bizim için tarihi başarılar, ecdadın bıraktığı eserleri daha da ileri taşımak için ilham kaynağıdır."dedi.

Darülaceze'nin örnek bir hizmet modeli olduğunun altını çizen Selçuk, kurumun tarihine ve işleyişine yönelik bilgi verdi.

"Yönetim anlayışımız insan odaklı"

Selçuk, Bakanlıklarının insan odaklı yönetim anlayışıyla sosyal politikaları hayatın her alanında yaygın hale getirmeye çalıştığını vurguladı.

Yetim, öksüz, yaşlı ve bakıma muhtaçların, engellilerin hakkını ve hukukunu korumanın en temel görevlerinden olduğuna işaret eden Selçuk, Arnavutköy'de inşası devam eden Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir değer olarak başlatılan Sosyal Hizmet Şehri Projesi'ni insanlığın hizmetine sunmak arzusundayız. Projenin yüzde 50'si tamamlandı ve bu alanda dünyada tek. Yerleşkede yeşil alan, inşaat alanından 5 kat daha fazla olacak. Yatay mimarisi, araştırma enstitüsü, çocuk merkezi, kütüphanesi, çevre düzenlemesi, hatta kuş evleriyle örnek bir şehir olacak. Bu şehirde ideal yaşam şartlarını kuruyoruz. İnanıyorum burası yerel yönetimlerimize de örnek olacak. Sosyal Hizmet Şehri hayalini kurduğumuz doğayla bütünleşen sevgi ve merhamet şehri olacak."

"Yaşlılara ilişkin politikalara her zaman öncelik veriyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ve hükümet olarak yaşlılara ilişkin politikalara her zaman öncelik verdiklerini ve bu konuya büyük hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti.

Ülke genelinde 319 Sosyal Hizmet Merkezi açtıklarını ve bunu en kısa sürede 422'ye çıkarmak istediklerini aktaran Selçuk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yaşlılarımız için evde bakım ücretinden rehabilitasyon faaliyetlerine varan geniş bir hizmet yelpazemiz var. Aile yanında destek projelerimizle esas olarak yaşlılarımızın ailesi yanında bakımını destekliyor, kurumsal hizmetlere talebi azaltıyoruz. Yaşlı Yaşam Evleri'mizin 81 ilde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla, 13 ilimizde gündüzlü hizmet sunan merkezlerimizin sayısını 18'e yükselttik. Önümüzdeki 3 ay içerisinde 24 ilimizde bulunan 43 kuruluşumuzda daha gündüzlü hizmetleri başlatıyoruz. Bugün yarım milyondan fazla vatandaşımız evde bakım yardımı alıyor. Umut Evleri, bakım ve rehabilitasyon, aktif yaşam, özel bakım merkezleri gibi her ihtiyaca yönelik kurumsal faaliyetleri sürdürüyoruz. Hükümet olarak insanımızın yaşam kalitesini artırmak için sosyal hizmetlerde yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."

"Darülaceze medeniyetimizin dünyaya armağanı olan bir marka"

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, Darülaceze'nin geçmişteki kurum kimliğine ve milli, insani değerlere sahip çıkarak örnek bir kurum haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Kayışdağı'nda yaptırdığı yerleşkeyi hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu binanın dışında gerçek anlamda diğer proje Arnavutköy'de yapılacak. Yine Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya çıkan bir proje bu. Yaşlı hizmetleri tüm dünyada ticarileşmiş bir alana dönüşmüş durumda. Ülkemizde ise geleneğimizle bağlantılı olarak bir vakıf hizmeti halinde devam ediyor. Bu çok anlamlı. Bu açıdan Darülaceze dünyada tek diyebiliriz. Sosyal Hizmet Şehri de alanında en güçlü ve tek olacak. İdare Meclisi olarak sürdürülebilirliği temin etmek ve bu kurumların ebediyen yaşamasını temin edecek bir yapıya dönüşmesi için üzerimize düşenleri yapıyoruz. Darülaceze medeniyetimizin dünyaya armağanı olan bir marka."

Projelerin desteklenmesi ve Darülaceze'nin geleceğe taşınmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, tüm çaba ve çalışmaları bir medeniyet mesajının yaşatılması olarak nitelendirdi.

"Cömertlik servetle orantılı değildir"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de kurumu var eden değerlerin maddi değerler olmadığına işaret ederek, manevi ve milli değerlerin korunması gerektiğini söyledi.

Cebeci, yardım etme duygusunun bu coğrafyada yaşayanların en temel değerlerinden olduğunu belirterek, "Cömertlik servetle orantılı değildir. Aslolan zor şartlarda bile fedakarlık yapabilmektir. Kendi yiyeceğini başkasına verebilmek... Bu ancak bu milletin değerlerinde vardır." ifadelerini kullandı.

İnsanın sahip olduğu tüm olanakların bir gün elinden gidebileceğini dile getiren Cebeci, şunları kaydetti:

"Bizim zekamızı, paramızı taksim eden biz değiliz, Allah'tır. Onu da istediği zaman alabilme kudretine sahiptir. İnsanlar malları, makamları ve şöhretleriyle de hesap verecekler. Bizim görevimiz elimizde olanları iyi bir şekilde dağıtmak ve yönetmektir. Yoksa servetin hamallığını yaparsınız. Aslolan helal servet elde etmek ve onu iyi yönetmektir. Bilgiye, gelişmelere sahip olmamıza rağmen mutluluğumuz, huzurumuz artmıyor. Aksine azaldığını görüyoruz. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Buraya tüm dünyadan gelen insanlar, buradaki insanların neden çok mutlu olduğunu soruyor. Yüzde 90 mutluluk oranımız var. Bizler anne babaya iyi davranılmasını öğütleyen Allah'ın emirleriyle yetişen nesilleriz. Ama sadece anne ve babaya değil, komşulara, tanıdıklara ve ihtiyacı olan herkese yardım yapmak için aynı şekilde çalışıyoruz."

"Darülaceze milli bir değer"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Darülaceze'nin milli birlik ve beraberliğin bir simgesi olduğunu belirterek, "Burası nereden nereye geldiğimizi gösteren ender kurumlarımızdan bir tanesidir." dedi.

Şahin, Darülaceze'nin milli bir değer olduğunu aktararak, "Bugün burada milli değerlerimize en üst düzeyde sahip çıkıldığını görmek mutluluk verici. Biz görev yaptığımız süreç içinde en güzel zamanlarımızı burada geçirdik. Buraya hizmet etmenin heyecanını başka yerlerde yaşamak zor. Burada bir hayat var ve siz kararlarınızla hayat veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Programda Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve NTV Muhabiri Yağız Şenkal ile medya mensubu ve siyasetçilere çalışmaları dolayısıyla hediye takdim edildi.

Kaynak: AA