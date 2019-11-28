"Sosyal hizmet görevlisiyim" diyerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

28.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:37

GÜNGÖREN 'de evlere giderek kendisini sosyal hizmet görevlisi olarak tanıtan ardından da hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin iki evden toplam 10 bin 400 lira para, 2 yüzük ve küpe çaldığı belirlendi.

Olay 8 Kasım Cuma günü Güngören, Gençosman ve Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan S. isimli şüpheli kendisini Sosyal Hizmet Görevlisi olarak tanıtarak, iki farklı eve girdi. Şüpheli evdekilere kullanmış oldukları ilaç ve raporlara bakması gerektiğini söyledi. Evine girdiği kişi ilaç ve raporlarını ararken bu boşluktan faydalanan şüpheli evdeki değerleri eşyaları aldı. Şüpheli gittikten sonra durumu fark eden ev sahibinin polise haber vermesiyle Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özellikle yaşlıların kapısını çalan şüphelinin iki evden toplam 10 bin 400 lira, 2 yüzük ve küpe çaldığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisi olduğunu belirledikleri Hasan S.(40) isimli kişiyi Bağcılar, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.Şüpheli Hasan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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