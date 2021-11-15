"Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi" Kapsamında Çeşitli Etkinlikler Gerçekleştirildi

Başkanlığımız, Dünya Bankası ve Türk Kızılay iş birliğinde ev sahibi toplumla ülkemizde yaşayan yabancıların sosyal uyumunu arttırmak amacıyla yürütülmekte olan 'Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi' kapsamında teknoloji atölyeleri, spor yolu ile uyum faaliyetleri ve mobil tiyatro etkinlikleri gerçekleştirildi.

Teknoloji Atölyesi

Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Adana illerinde ihtiyaç duyulan okullar ve Kızılay Toplum Merkezleri tespit edilerek Hatay-Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Adana-Barbaros Ortaokulu'nda, Kilis Kızılay Toplum Merkezinde ve Kahramanmaraş Türkoğlu Gençlik Merkezinde 28 Eylül-17 Ekim 2021 tarihlerinde 12'şer kişilik Teknoloji Atölyeleri açıldı.

Spor Yolu ile Uyum Faaliyetleri

Spor Yolu ile Uyum Faaliyetleri' kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Adana illerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve Geçici Barınma Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Spor, Adana İdman Yurdu Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliği ile 10 Eylül-16 Ekim 2021 tarihleri arasında; Masa Tenisi Turnuvası, Bisiklet Turu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Dostluk Maçı, Futbol Dostluk Maçları yapıldı.

Mobil Tiyatro

Hatay-Boynuyoğun, Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu ve Kilis-Elbeyli Geçici Barınma Merkezlerinde (GBM) 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Mobil Tiyatro etkinliği düzenlendi. Mobil Tiyatro gösterimleri GBM'lerde büyük bir ilgi görürken Kilis ilinde 1000 kişi, Hatay ilinde 890 kişi ve Kahramanmaraş ilinde 500 kişi katılım sağladı. Gösterim esnasında GBM içerisinde anaokullarının olduğu bölgelerde çocuk oyun alanları oluşturuldu.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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