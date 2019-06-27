Sosyal hayata katkı sunan el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Erzurum'da, Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezince hazırlanan ve 2018-2019 eğitim öğretim yıl içerisinde üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı "Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi binası önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kursiyerlerin bar oyunu gösterimi ve müzik dinletisinin ardından genç ve kadınların sosyal hayata katılımının ön planda tutulduğu eğitim ve kurslar kapsamında üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Açılış sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar, 3 bin 383 kursiyerin 57 kurs alanında yıl boyunca hazırladığı el emeği ve göz nuru ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

Programda konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinin faaliyete geçtiği tarihten bu yana il ve ilçe kültürünün önemli merkezi haline geldiği söyledi.

Merkezin gençlerin yanı sıra ev kadınlarının da sosyal hayata katılımını sağlayıp kendilerini el sanatlarıyla ifade etmede köprü vazifesi üstlendiğini dile getiren Sunar, "Kurslarımızdan bu güne kadar 17 bin kursiyerimiz mezun oldu. Geleneksel kıyafet tasarımı, üretimi ve fotoğrafçılık alanının yanı sıra 57 kurs başlığında bu dönem 3383 kursiyerimiz mezun oldu. Kursiyerlerimizin 2 bini kadın, yüzde 40'ı üniversite mezunu, yüzde 60'ı ilk ve orta öğretim mezunudur. Kültür merkezimizin, kursiyerlerimizin sosyal hayata katılımı açısından çok önemli fonksiyonu oldu." dedi.

Programa, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Palandöken İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun yanı sıra kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kursiyerlerin ürettiği gelinlik, geleneksel kıyafetler, takılar, resimler ve ahşaptan yapılan sanatsal ürünlerin yanı sıra pasta ve börek gibi çeşitli yiyeceklerin de olduğu sergi, 1 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA