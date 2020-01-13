Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı
Haberler » Güncel » Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı - Haber

Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, serbest bırakıldı.

13.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:22
Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı , serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde gözaltına alınan Tezel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Tezel, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler