Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel gözaltına alındı
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Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel gözaltına alındı

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

13.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:08
Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel gözaltına alındı

Sosyal güvenlik uzmanı , sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tezel'in adresine gitti.

Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Tezel, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tezel'in buradaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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