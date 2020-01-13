Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel gözaltına alındı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tezel'in adresine gitti.
Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Tezel, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Tezel'in buradaki işlemleri sürüyor.