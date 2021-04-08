Sosyal Güvenlik Kurumu "Kod-29" uygulamasında düzenlemeye gitti
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Sosyal Güvenlik Kurumu "Kod-29" uygulamasında düzenlemeye gitti

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Sosyal Güvenlik Kurumu 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih kısıtının istisnaları arasında bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı kod ile SGK'ya bildiriminin belirsizliklere yol açması nedeniyle her biri için ayrı kodlar belirlendiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih kısıtının istisnaları arasında bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı kod ile SGK'ya bildiriminin belirsizliklere yol açması nedeniyle her biri için ayrı kodlar belirlendiğini bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulamasının getirildiği, İş Kanunu'nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldığı anımsatıldı.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içerdiği aktarılan açıklamada, bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin "29 no'lu kod" üzerinden yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir."

"Kod-29' kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı" yönündeki iddialar

SGK'nın açıklamasında 16 Nisan 2020'den itibaren uygulanan "fesih kısıtını delmek amacıyla işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın 'Kod-29' kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı" yönünde iddialar bulunduğuna işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre; 2018'de 233 bin 430, 2019'da 194 bin 524, 2020'de 176 bin 662'dir. Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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