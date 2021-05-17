Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman İl Müdürü Fındık'tan Vali Işık'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman İl Müdürü Fındık'tan Vali Işık'a ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman İl Müdürü Fındık'tan Vali Işık'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Serdar Fındık ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Serdar Fındık ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Serdar Fındık, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında Vali Işık'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık, kurum personelinin Sosyal Güvenlik Haftasını tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Ben Affleck Burak Sergen
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman İl Müdürü Fındık'tan Vali Işık'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 16:06:29. #1.11#

title