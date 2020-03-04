Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için...
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında...
04.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:53
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA