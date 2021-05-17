Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Şahin'den Mardin Valisi Demirtaş'a ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkerim Şahin ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkerim Şahin ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm kurumlar ile uyumlu çalıştığını, koordineli çalışmalar sayesinde vatandaşların memnuniyetinin sunulan hizmetlerin kalite ve başarısını gösterdiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Haftasının hayırlara vesile olmasını dileyen Demirtaş, görev yapan personele başarı diledi.

SGK İl Müdürü Şahin de yürütülen çalışmalarla ilgili Demirtaş'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz