Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 4 Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete
Kaynak: Habermetre