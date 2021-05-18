Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar

Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

16-22 Mayıs tarihleri arası kutlanan SGK Haftası pandemi kuralları çerçevesinde, Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından çelenk konulması ile başladı.

16-22 Mayıs tarihleri arası kutlanan SGK Haftası pandemi kuralları çerçevesinde, Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından çelenk konulması ile başladı.

Sosyal Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak Anıt Parka çelenk konulması ile başladı. Ardından hafta kapsamında mülki idari amirleri, ilgili STK'lar ve işverenler ziyaret edilerek bilgilendirilmede bulunak. - DÜZCE

Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar
Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Muharrem İnce Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Seki Özcan Deniz Burak Sergen Engin Akyürek
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:22:49. #1.15#

title