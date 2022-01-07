Sosyal güvenliğe dair terim ve kavramlar animasyonlu sözlükle anlatılacak - Haberler
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Sosyal güvenliğe dair terim ve kavramlar animasyonlu sözlükle anlatılacak

AA - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlar tarafından daha anlaşılır olması amacıyla sosyal güvenlik alanında kullanılan kavram ve terimlerin anlamlarının animasyon tekniğinden yararlanılarak anlatıldığı sözlük hazırladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlar tarafından daha anlaşılır olması amacıyla sosyal güvenlik alanında kullanılan kavram ve terimlerin anlamlarının animasyon tekniğinden yararlanılarak anlatıldığı sözlük hazırladı.

Ülke nüfusunun tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına alan SGK, sosyal güvenlikle ilgili bilgilendirmelerin daha iyi anlaşılması için elektronik ortamda "SGK Sözlüğü" çalışmasını başlattı.

Sosyal Güvenlik Sözlüğü ve Sosyal Güvenlik Terimleri Sözlüğü'nden de faydalanılan çalışma kapsamında, sosyal güvenlik alanında kullanılan 4 bin 892 terim ve kavramın anlamı, animasyon yönteminin kullanıldığı kısa videolarda anlatıldı.

"SGK Sözlüğü"ndeki terim ve kavramların anlamlarının yazımında 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" ile sosyal güvenlik sistemlerinin bilgisi temel alındı.

Her pazartesi bir terim ya da kavram paylaşılacak

Vatandaşlar, çalışmayla iş kazası ve meslek hastalığından yaşlılık aylığına, emzirme ödeneğinden işsizlik ödeneğine kadar birçok konuyla ilgili bilgi sahibi olacak.

Her pazartesi günü bir terim ya da kavramın anlamının yer aldığı videonun, SGK'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı çalışmayla, vatandaşların sosyal güvenlikle ilgili doğru bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Çalışma, 10 Ocak Pazartesi günü "sosyal güvenlik" teriminin anlamının bulunduğu videonun paylaşılmasıyla başlayacak.

Sosyal güvenliğe dair terim ve kavramlar animasyonlu sözlükle anlatılacak

Sosyal güvenliğe dair terim ve kavramlar animasyonlu sözlükle anlatılacak

Sosyal güvenliğe dair terim ve kavramlar animasyonlu sözlükle anlatılacak

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AA - Son Dakika Haberleri

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