"Sosyal Girişimcilik Günü" dördüncü kez düzenlendi

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka, Vehbi Koç Vakfı ortaklığında bu yıl dördüncü kez Sosyal Girişimcilik Günü'ne ev sahipliği yaptı.

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka, Vehbi Koç Vakfı ortaklığında bu yıl dördüncü kez Sosyal Girişimcilik Günü'ne ev sahipliği yaptı.

Vehbi Koç Vakfı açıklamasına göre, 28-29 Nisan'da çevrim içi gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalışan liderler bir araya geldi.

20'den fazla şehirden 150'yi aşkın kişinin katıldığı çevrim içi oturum ve sohbetlerde, etkinliğin onur konukları olan Ashoka Fellowu, New York Times Yazarı ve Solutions Journalism Network Kurucusu David Bornstein, Systems-Led Leadership Kurucusu Daniela Papi-Thornton dönüşen sistemler ve değişen dünya düzenini birlikte değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, 2018 yılından bu yana Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosistemine kapasite gelişimi desteği verdiklerini belirterek, "Her düzeyden sosyal girişimci ve ilgili aktörün teşvik edilmesi amacıyla Sosyal Girişimcilik Günü'nü birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün burada bulunan herkesin bildiği üzere, günümüzde gittikçe artan sosyal, ekonomik ve çevresel problemlerin çözümünde, sistemsel dönüşüm yaratabilen, sürdürülebilir modellere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kulandı.

Sosyal girişimcilik yaklaşımının yenilikçi ve çarpan etkisi yaratacak nitelikte modelleri başarılı örnekler üzerinden sunduğunu aktaran Özsönmez, şunları kaydetti:

"2016 yılından bu yana, Vehbi Koç Vakfı olarak filantropi alanında sürdürülebilir, sosyal ve çevresel fayda yaratabilme potansiyeli olan sosyal girişimcilere alan açıyoruz. Bunu yaparken ekosistemin önemli aktörleri ile iş birlikleri geliştiriyor, farklı paydaşlar arasında köprüler kurmaya ve ekosistemi güçlendirmeye gayret ediyoruz.

2018- 2020 yılları arasında, Avrupa Birliği Başkanlığı'nın hibe desteği ve çok güçlü bir konsorsiyum ile Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nı hayata geçirdik. Bu kapsamda, ekosistem düzeyinde altyapıyı güçlendirmek için dijital platform, ekosistem araştırmaları, kamu, sivil toplum, özel sektör iş birlikleri, yasal altyapı ve politika geliştirme çalışmalarını yürütmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da sosyal sorunların çözümünde aktif rol almayı amaçlayan herkesin, sistem dönüşümü yolculuklarında kullanabilecekleri Ashoka'nın 'changemaking.net' platformunun Türkiye'ye kazandırılması için ortak bir çalışma yürüteceğiz."

"Çeşitli sosyal ve toplumsal sorunu ve çözümü ele aldık"

Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem Akalp ise "Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Sosyal Girişimcilik Günü'nde sistem dönüşümünden liderliğe, empati ve dinleme becerilerine, iklim ve toplumsal cinsiyetten mekanlarda adalete, sistem liderliğinden çözüm odaklı haberciliğe, kamu ve sosyal girişim ortaklıklarından ölçeklenmeye çeşitli sosyal ve toplumsal sorunu ve çözümü ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Akalp, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de sistem dönüşümü için çalışan lider kişi ve kurumlar; ilham, yeni araçlar, yeni bağlantılar, birbirinden öğrenme ve ait hissedebilecekleri bir topluluk arayışındalar. Biz de Sosyal Girişimcilik Günü aracılığıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi bir araya getirerek onları birbirleriyle, yeni araçlarla ve çalışma biçimlerini etkileyen fikirlerle tanıştırıyoruz. Giderek daha da karmaşıklaşan toplumsal sorunların çözümü için yarını beklemeden sorumluluk almaya, şimdi ve burada birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Vehbi Koç Vakfı 4 senedir Ashoka Türkiye'nin Sosyal Girişimcilik Programı ana destekçisi. Bu sürdürülebilir ve etki odaklı güç birliğinin sektörler arası işbirliklerine ilham olmasını diliyorum."

Sosyal Girişimcilik Günü, dördüncü yılında sosyal girişimciler, ekosistem paydaşları ve iş dünyası liderlerine ilham, yeni araçlar ve bağlantılar sunmaya devam ediyor. 10 farklı atölyenin düzenlendiği ve alanında uzman 28 konuşmacının katıldığı Sosyal Girişimcilik Günü, Mert Fırat ve Daniela Papi-Thornton'un "Sosyal Girişimcilikte Yeni Bir Eşik: Sistem Liderliği" başlıklı oturumuyla başladı.

Ardından Ashoka Fellow'u ve Mekanda Adalet Derneği koordinatörü Yaşar Adanalı "Galata'dan Dünyaya: Postane İstanbul" oturumunda salgın sürecinde sıkça sorgulanan mekan algısını ele aldı. Teyit'in kurucusu Ashoka Fellow'u Mehmet Atakan Foça'nın moderatörlüğünü üstlendiği "Şimdi ve Burada: Dünya Nasıl Değişir?" oturumunun onur konuğu New York Times Yazarı ve Solution Journalism Network'ün Kurucusu David Bornstein olurken, "Kuşaklararası Kadın Örgütlenme Deneyimi" oturumunda Ashoka Fellow'u ve Uçan Süpürge Vakfı Kurucusu Halime Güner'e oyuncu Damla Sönmez ve Uçan Süpürge Vakfı Proje Koordinatörü Ceren Kurt eşlik etti.

Abdi İbrahim; Mikado Danışmanlık, Impact Hub İstanbul ve Ashoka Türkiye ile birlikte sağlık ve ilaç alanında çalışan sosyal girişimcileri desteklemek, sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmek ve artırmak ve alanın potansiyelini anlamak üzere "We Heal the Future" programını başlattığını açıkladı. Dünyadan ve Türkiye'den sosyal girişimcilerin ve program ortaklarının katıldığı atölyeye, programın önceliklerini öğrenmek ve sağlıkta sosyal inovasyon alanında çalışan sosyal girişimcileri yakından tanımak isteyen kişiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık