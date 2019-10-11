Sosyal girişimciliğin kalbi Adana'da atacak

11.10.2019 13:25

Dünyada yeni trend olan sosyal girişimcilik bu kez küresel bir oluşum olan İmpact ile Adana'ya geliyor.



Afganistan'da savaş sonrasında gençlerin fikirleri olduğunu ama umutlarının olmadığını gören Ahmed Fahim Didar, Nicole Bogott ve Matiullah Rahmaty adlı 3 Alman Büyükelçiliği görevlisi bu soruna çözüm ararken kurdukları organizasyon İmpact, kurulduğu 2017 tarihinden bu yana farklı ülkelerde girişimcilik adına çalışmalar yaptı.



İmpact güç üçgeni adını verdiği kaynak, fikir ve networkü aynı çatı altında toplayarak hem topluma yararlı uygulamaların evrenselleşmesi hem de insanların fikirlerinin farklı çevrelerce de tanınması konusunda etkili çalışmalar yapmakta.



Kabil, Berlin, Frankfurt, Hamburg, New York, Gazze, Delhi, İslamabad, Bağdat'ta düzenlenen etkinlik, Türkiye'de ilk defa Adana'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe konuşmacı olarak Prof. Dr. Efe Efeoğlu, JCI (Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) Adana Şubesi Başkanı ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Mutlu Toksöz, Yapımcı Ozan Sihay, İş Güvenliği Uzmanı İrfan Sayar, Kariyer Gelişim Uzmanı Gamze Özyedek ve Kadın Girişimci Esin Gürani katılacak.



Etkinliği düzenleyen ACT (Active Change Team) gençlik hareketinin kurucusu Erdal Üzelpasacı, çevresinde çok güzel fikirleri olan insanlar ile tanıştığından bahsederken bu insanların kaynaklara ulaşırken pek çok problem yaşadıklarını söyledi ve bu sorunların kendi çevresi ile sınırlı olmadığına, pek çok insanın aynı sorunları yaşadığına dikkat çekti. Bu amaç doğrultusunda "ben ne yapabilirim?" diye düşünürken İmpact ile tanıştığını söyleyen Üzelpasacı, İmpact ile yaptıkları çalışmalar ile ülkeye ve şehre güzel etkileri olacağını, hatta global bir fikrin bu coğrafyadan çıkabileceğini de sözlerine ekledi.



Seminerin yanı sıra sergi, workshopların ve interaktif eğitimlerinde yer alacağı kongre 13 Ekim tarihinde 75.yıl Sanat Galerisinde düzenlenecek. - ADANA

Kaynak: İHA