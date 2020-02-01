Sosyal girişimciler İstanbul Havalimanı'nda buluşuyor

01.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:53

TÜRKİYE'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, "İGA Sosyal Hackathon" (Sosyal Hack) adlı yarışma ile kapılarını sosyal girişimcilere açıyor. Sosyal bilimciler, yazılımcılar ve girişimcileri buluşturacak olan İGA Sosyal Hack kapsamında hem toplumsal fayda içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesi hem de sosyal girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı, sosyal girişimlere katkı sunmak ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla, sosyal girişimcilerin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack yarışması düzenliyor. 'Daha iyi bir dünya kurgulamak' için sosyal bilimciler, yazılımcılar ve girişimciler 20-22 Mart tarihlerinde İstanbul Havalimanı'nda buluşuyor.

İGA Sosyal Hack'te dereceye giren projelerin yarışma sonrasında geliştirilmesiyle hem toplumsal fayda içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesi hem de sosyal girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.Başvuruların 15 Şubat'a kadar kadar süreceği İGA Sosyal Hack yarışmasında, katılımcılardan iki farklı konu başlığında iş ya da proje fikirleri geliştirmeleri bekleniyor. Katılımcılar İGA Sosyal Hack kapsamında, sosyal kalkınma başlığında "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" konusunda sürdürülebilir, yenilikçi ve insan merkezli proje fikirleri ile sosyo-ekonomik kalkınmaya odaklanacak.Sosyo-ekonomik kalkınma bağlamında genç istihdamını teşvik edici, kadınların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayacak, engelli-yaşlı-çocuk yararı gözeten, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan yerel halk için tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere girişimcilik projeleri, topluma fayda sağlayacak yeni iş fikirleri ile havalimanı operasyon sürecinde hem çalışanların hem de yolcuların konforunu artıracak pozitif katkılı projeler üretilmesi beklenmektedir.Katılımcılar, "Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler-Topluluklar" konu başlığında ise iklim değişikliğine uyum, afetlere hazırlık, sürdürülebilir gıda tedariği, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik ve çevre konularında iş ya da proje fikirleri üretecek.

EN İYİ PROJEYE 100 BİN TL'YE KADAR DESTEK VERİLECEKMart ayının 20-22 tarihleri arasında katılımcıların 4'er kişilik gruplar halinde yarışacağı İGA Sosyal Hack'te, iki farklı konu başlığında ilk 3'e giren 6 grup, proje fikirlerini geliştirecekleri ikinci aşamaya geçmek için çabalayacak. İlk aşama sonucu dereceye giren gruplara 1'incilik ödülü olarak 5 bin, 2'ncilik ödülü olarak 3 bin ve 3'üncülük ödülü olarak 2 bin TL verilecek.Sosyal Hack'in ardından iki farklı konu başlığında dereceye giren 6 grup, 18 Nisan 2020'deki ikinci aşamaya geçecekler. Gruplar, çok sayıda uzmanın katıldığı etkinlikte projelerini sunacak ve hibe çağrısına uygun başvurular jüri tarafından değerlendirilerek, desteğe uygun görülmesi halinde birinci olan proje 100 bin TL'ye kadar desteklenebilecek.

"SOSYAL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel hub olan İstanbul Havalimanı aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı olarak da ön plana çıktığını belirtti.Samsunlu, "Sosyal girişimcileri, yazılımcı ve grafik tasarımcılarla bir araya getirerek insanların her gün karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmelerini destekliyoruz. Yenilikçi, uygulanabilir, özgün ve sosyal fayda içeren iş ya da proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz. İstanbul Havalimanı'nda operasyonel başarıya ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önem kadar sosyal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularını da önceliklendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA