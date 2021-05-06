Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyor
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Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyor

Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi, online olarak düzenlediği Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri ile çocuklar için verimli ve keyifli şekilde vakit geçirme imkanı sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, online olarak düzenlediği Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri ile çocuklar için verimli ve keyifli şekilde vakit geçirme imkanı sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikler ile vatandaşlar için hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu amaçla online olarak gerçekleştirilen Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri de tüm yaş grubundan çocuklar için faydalı etkinlikler barındırıyor. Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi, Öykü Atölyesi, Sanatla Rehberlik Atölyesi ve Sukurusu Atölyesi, çocuklar için kapanma sürecinde güzel şekilde vakit geçirme imkanı sunacak. Atölye çalışmaları, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube kanalından izlenebilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve katılmak isteyenler, www.tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp web adresini ziyaret edebilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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