Sosyal Etkinlik Merkezi Öğrencileri Psikolog Kontrolünde Çalışıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen farklı etkinlik ve uygulamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılıp dezavantajlı kesimin eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlamak üzere Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projede, Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından psikolojik değerlendirme yapıldı.



Her öğrenci ile 15 dakikalık psikolog görüşmesi



Okulların açılması öncesi tamamlanan psikolojik değerlendirmede her çocuk Süleymanpaşa Belediyesi psikologu tarafından 15 dakikalık görüşmeye alınırken, özellikle dikkat dağınıklığı olan çocukların sorununu çözmek için çalışmalar yapıldı.



Psikolojik değerlendirmeleri yıl boyunca devam edecek



İlk aşaması tamamlanan psikolojik değerlendirmenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından yıl boyunca çeşitli testler ile devam edeceği açıklanırken öğrencilerin yaşıtlarından hiçbir konuda geri kalmaması için desteklerin her alanda devam edeceğin bildirildi. - TEKİRDAĞ