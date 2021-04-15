Sosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı
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Sosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı

Sosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bem Bir-Sen yöneticileriyle yaptığı görüşme sonucunda belediyede görevli memurların sosyal denge tazminatı üzerinde yapılan görüşmenin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bem Bir-Sen yöneticileriyle yaptığı görüşme sonucunda belediyede görevli memurların sosyal denge tazminatı üzerinde yapılan görüşmenin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek 2021 yılında belediyede çalışan memurların sosyal denge sözleşmeleri üzerinde görüşmeler gerçekleştiren Bem Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İnan ile Sendikanın Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın'ın, Başkan Kılınç'la yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Yapılan anlaşma sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, personelin ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik anlaşma sağlanan Sosyal Denge Tazminatının alın teri döken tüm personele hayırlı olmasını diledi. Sendika temsilcileri ise anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Sosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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