Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı - Haberler
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Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya İl Özel İdaresi ile Bem-Bir-Sen arasında İl Özel İdarede çalışan memurları ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi Vali Ali Çelik ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.

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KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya İl Özel İdaresi ile Bem-Bir-Sen arasında İl Özel İdarede çalışan memurları ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi Vali Ali Çelik ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.

Vali Ali Çelik, imzalanan sözleşmenin İl Özel İdaresinde çalışan tüm memurlara hayırlı olmasını diledi.

Sosyal denge tazminatı oranının yüzde 120'ye çıkarıldığı kaydeden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "136 çalışma arkadaşımıza hayırlı olsun. Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'e birlikte çalıştığı çalışma arkadaşlarını düşündüğü için hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

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