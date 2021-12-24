Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya İl Özel İdaresi ile Bem-Bir-Sen arasında İl Özel İdarede çalışan memurları ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi Vali Ali Çelik ile Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.

Vali Ali Çelik, imzalanan sözleşmenin İl Özel İdaresinde çalışan tüm memurlara hayırlı olmasını diledi.

Sosyal denge tazminatı oranının yüzde 120'ye çıkarıldığı kaydeden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "136 çalışma arkadaşımıza hayırlı olsun. Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'e birlikte çalıştığı çalışma arkadaşlarını düşündüğü için hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

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