Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri
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Mevlüt Öztekin, Kağıthane, İstanbul, Güncel

Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri

Kağıthane Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi, koronavirüsü (COVID-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle imzalandı.

07.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:14
Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri

Kağıthane Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi, koronavirüsü (COVID-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle imzalandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) Genel Başkanı Levent Uslu ile gerçekleştirdiği video konferansta, taraflar karşılıklı olarak Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. Sözleşme, belediyede çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını kapsıyor. Düzenlenen görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı ile İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı Sedat Bika, Mehmet Hızır, Tahir Cengiz ve Erol Şengöz de bulundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Genel Başkan Levent Uslu'ya teşekkürlerini ileterek, "İçinden geçtiğimiz zor dönemde yerel yönetimlerde çalışan kardeşlerimizin de ne kadar önemli bir iş yaptığı ortada. Temizlik ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz, destek ekiplerimiz sürekli olarak saha da çalışıyorlar. İnşallah bu mücadele ile bu sürecin üstesinden geleceğiz. Tüm bu süreci birlikte atlatmaya çalıştığımız memur kardeşlerimizin haklarını iyileştirebilmek adına attığımız bu adımın hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

 "İLK KEZ VİDEO KONFERANSLA SÖZLEŞME İMZALANDI"

Kağıthane Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'nin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu, "Kağıthane Belediyesi benim de memuriyete ilk başladığım ve hep ilkleri yaşadığım bir belediye olmuştur. Bu vesileyle de yine bir ilk olarak Sosyal Denge Sözleşmesi'ni video konferans ile imzalıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde cephede mücadele eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, belediyelerde çalışan zabıta kardeşlerimiz, itfaiyeci kardeşlerimiz, sosyal destek ekiplerinde çalışan kardeşlerimizi tek tek görüyor ve gurur duyuyoruz. Yerel yönetimler bu küresel salgında çok önemli bir rol üstlenmiştir. İnsanın olduğu her yerde yerel yönetimler büyük bir önem arz etmektedir. Bu dönemde esnaflarımız başta olmak üzere birçok kesimden kardeşimize elimizden gelen her türlü desteği göstermemiz gerekir" dedi.


Kaynak: DHA

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