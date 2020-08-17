Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım
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Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım

DİYARBAKIR'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?

Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım
17.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:27

DİYARBAKIR'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren daha sonra döner ve ayran ısmarlayan Mert Emsen (13), insanlık vazifesini yaptığını belirterek, "İyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Aileme bakıyorum; 10 TL harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum" dedi.

Diyarbakır'da sosyal medya fenomeninin, videoya aldığı sosyal deneyde, 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusuna verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleriyle takdir toplayan çocuklardan Mert Emsen, DHA'ya konuştu. Fenomenin aç olduğunu belirtmesi üzerine önce simit ve su veren daha sonra 'Senin boyun uzun, sen bununla doymazsın. Ben sana döner ve ayran alayım' diyen Emsen, simitçilik yaparak, ailesinin geçimine katkıda bulunduğunu söyledi. Bu anları anlatan Emsen, "Aç olduğunu söyledi. Simit ve su istedi. Ben de verdim. Yedi içti. Bana 'Siz kaç kardeşsiniz?' dedi. Evimi sordu. Daha sonra ben de ona 'Senin boyun uzun, bu simitle doymazsın' dedim. Ona döner ve ayran aldım. Onu da yerken bana bir tablet uzattı. 'Al, bu senin olsun' dedi. Ben de 'Gerek yok. Bu çok pahalı bir tablet' dedim. Bunun bir kamera şakası olduğunu söyledi. 'Sosyal medyaya atacağız. Herkesle yaptık. Bir tane de senin nasibin' dedi. Ben 'İnsanlık vazifem' dedim. Okul açıldığında sabah 07.00'de gidiyorum. Daha sonra öğlen 12.00'de buraya geliyorum. Aileme bakıyorum. 10 TL okul harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum. Amcam da yol hakkımı veriyor. Simit satıyoruz" dedi. 

Büyüyünce oyuncu olmak ve tiyatroda oynamak istediğini aktaran Mert Emsen, "İstanbul'da film çekmek istiyorum. Oyunlarda da oynamak istiyorum. Herkese öyle söyledim. Herkes hayır sahibi olsun. Ben sana bir iyilik yaparsam eğer zamanı gelir, sen de bana iyilik yaparsın. Bir atasözü var; iyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım o da bana yaptı. Bana 'Sen bana kapını açtın, yemek verdin, ben de sana tablet veriyorum' dedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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