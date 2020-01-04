Sosyal Deneyci Türk Kızın Kullanılmış Çorabını Satın Almak İsteyen Hasta Adam

04.01.2020 00:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:19

Türk fenomen yol parası bittiği için insanlardan para isteyerek bir sosyal deney yapıyor ama başına ilginç bir olay geliyor. Kullanılmış çorabını almak isteyen bir adam geliyor. Yeni bir çorap alacağını söyleyen adam üstüne de 20 lira teklif ediyor. Gelin izleyelim:



