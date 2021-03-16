'Sosyal deney' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı
Eskişehir'de sosyal deney yapıyorum diyerek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Eskişehir'de yaşayan M.S.G. (25), 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.'yi takibe aldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı