ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
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ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı

16.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:42

Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştıESKİŞEHİR'de 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı

ESKİŞEHİR'de 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de yaşayan M.S.G., 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.?yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı
ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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