Sosyal Değişim Aracı Olarak Sanat - GBSN Beyond 2021 Konferansı

Sanat, toplumda sadece bir haz ve keyif kaynağı olarak değil, aynı zamanda insanları değişime teşvik etmede de kilit bir rol oynar. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, liderlik, iletişim becerilerini öğretmek, sosyal konular hakkında farkındalık yaratmak ve en önemlisi performans sanatları (tiyatro, müzik, dans vb. ), görsel sanatlar (çizim, resim, fotoğraf vb. ) gibi çeşitli sanat dallarından empati kurmak için dersler çıkarıyor, ilham alıyorlar. Ayrıca 2021 yılı, Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılıdır. Bu bağlamda, paydaşlarını büyük zorluklar hakkında bilinçlendirmek ve onları harekete geçmeye teşvik etmek için pek çok eğitim kurumu çeşitli sanat formlarını kullanmaktadır.

Bu konudaki güncel gelişmeler Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu'ndan (SP) Okan Pala'nın ÖzÜ SP'nin bu konudaki çalışmalarını aktarmak üzere davetli konuşmacı olduğu Global Business School Network'un Beyond 2021 konferansında da tartışılacaktır. 16 Kasım 2021 Salı akşamı TSİ 20: 30'da başlayacak "Sosyal değişim aracı olarak sanat" (Art as a Vehicle for Social Change) panelinde ÖzÜ SP'nin yanı sıra INSEAD, IVEY Business School, Goa Institute of Managagement ve Fundacao Getullio Vargas kurumları da yer almaktadır. Konferansın programına buradan ulaşabilirsiniz ve bu linkten kayıt olabilirsiniz. Her türlü ücretten muafiyet için gbsnBEYONDaccess kodunu kullanabilirsiniz.

