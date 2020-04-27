Sosyal dayanışmaya bir destek de Erkam Vakfı'ndan Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında zor durumdaki vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara Eskişehir'de Erkam Vakfı da destek verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında zor durumdaki vatandaşlara yapılan sosyal yardımlara Eskişehir'de Erkam Vakfı da destek verdi.

Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Covid-19 salgını nedeniyle kent genelinde evlerinden dışarı çıkamayan ve yardıma muhtaç vatandaşlara, kendilerine bağışlanan sosyal yardımları ulaştırıyor. Bu kapsamda yapılan yardımlara ise bir destek de Erkam Vakfı'ndan geldi. Ekmek, un, yağ gibi temel gıda yardımında bulunan Erkam Vakfı'na ise Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkilileri teşekkür etti. Kutulanan temel gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine götürülmek üzere minibüse yüklendi.

Erkam Vakfı'nın sosyal yardımlara verdiği destekten dolayı memnun olduğunu dile getiren Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlisi Mustafa Yıldırım, "Evlerinden çıkamayanlara ve yaşlılara gıda ve nakit yardımında bulunuyoruz. Bugün de sağ olsun Erkam Vakfı bize, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırmamız için bağışta bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu zorlu zamanlardan dayanışma ruhuyla kimseyi zor durumda bırakmadan çıkarız inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA