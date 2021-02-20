Sosyal Dayanışma Merkezi kursu sayesinde iş sahibi olan kadın evine katkı sağlıyor

Düzce'de yaşayan İpek E, Sosyal Dayanışma Merkezindeki (SODAM) dikiş kursunda aldığı eğitim sayesinde iş sahibi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasına göre, evli ve üç çocuk annesi İpek E, 2019'da SODAM'da açılan dikiş kursuna katıldı.

Kurstaki eğitimin ardından dikiş makinesi alan İpek E, ekmek sepeti, masa örtüsü ve mutfak önlüğü tasarlamaya başladı.

Ürettiklerini satarak evine katkı sağlayan İpek E, SODAM kursunun hayallerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Çok sayıda sipariş aldığını ve ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü aktaran İpek E, "Kendimle gurur duyuyorum. Evime elim kolum dolu gitmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha önce evimden tek başıma çıkamazken şimdi bir işim ve gelir kaynağım var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ