"Sosyal Çalışma Programı"ndan yararlanacaklar belirlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'ndaki kura töreninde, Türkiye'nin beşeri sermaye bakımından güçlü bir kaynağa sahip olduğunu söyledi.

Nüfusun yüzde 40'ının 24 yaş altı gençlerden oluştuğuna dikkati çeken Selçuk, gençlere yapılan yatırımın ülkenin yarınlarına yapıldığını ifade etti.

Selçuk, istihdamı hem nicelik hem de nitelik yönünden artırmak adına pek çok politika ve projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Staj yapan, mesleki eğitim gören çırak ve öğrencilere ücret desteği sağlıyoruz. Fen ve mühendislik bilimlerinde eğitim alan son sınıf üniversite öğrencilerimize teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim alması durumunda ücret desteği veriyoruz. Teşviklerimizde de gençlere özel düzenlemeler getirdik. Prim ve vergilerin tamamını ödediğimiz 'İlave İstihdam Teşvikimizden' yararlanma süresini, gençlerimiz için 18 aya çıkardık. Bunun yanı sıra 2020 yılı sonuna kadar gençlerin istihdam edilmesi durumunda

sosyal güvenlik primi işveren payını 24 ila 54 ay arasında karşılamaktayız."

"Üniversite mezunu istihdamımız 6,7 milyona çıktı"

İş gücü piyasası konusunda aldıkları mesafenin hem kendi verileri hem de uluslararası kuruluşların verilerinden çok net görüldüğünü belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"2007-2018 yılları arasında 28 AB ülkesinde genç istihdamı toplamda 3,6 milyon azaldı. Aynı dönemde Türkiye'de ise 622 bin gencimizi istihdama kazandırdık. Böylece, gençlere istihdam oluşturma noktasında hem OECD hem de AB ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldik. Benzer başarıyı üniversite mezunlarımızda da gösteriyoruz. 2007-2018 döneminde Türkiye, yükseköğretim mezunu iş gücünü ve istihdamını en fazla artıran ülkelerden biri oldu. 2007'de 3,1 milyon olan üniversite mezunu iş gücümüz, 2018'de 7,6 milyona, 2,9 milyon olan üniversite mezunu istihdamımız 6,7 milyona çıktı."

Bakan Selçuk, 2002'de 24 bin kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayısını 2018 itibarıyla 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıkardıklarına dikkati çekerek, "Bu sayının yüzde 35'ini gençlerin ve yüzde 17'sini üniversite mezunlarının oluşturması bizler için büyük bir iftihar vesilesi. 2002'de özel sektörde işe yerleştirilen genç sayısı 4 bin 100 kişiydi. Uyguladığımız destek politikalarıyla bu rakam, 2018'de 105 katlık bir artış sağlayarak 430 bin gence ulaştı. Bu senenin ilk 5 ayında ise özel sektörde toplam işe yerleştirme sayımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 570 bine ulaşmış durumda." dedi.

"Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız"

Hayata geçirdikleri Sosyal Çalışma Programı'nın Cumhurbaşkanlığının İcraat Programları içinde yer aldığını anımsatan Selçuk, programlarla gençlere hem çalışma disiplini kazandırmayı hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, programı gençlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladıklarını ve Türkiye'ye özgü yeni bir model olarak hizmete sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Programlarla, doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken, takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler."

Sosyal Çalışma Programı'nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız."

Bakan Selçuk, programlara 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğunu bildirerek, "Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz." dedi.

Sonuçlar "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edilecek

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve ilgililer katıldı.

Bakan Selçuk, programda yer alan bakanlarla kura butonuna basarak 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirdi.

Kura sonuçlarının saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edileceği bildirildi.

Kaynak: AA