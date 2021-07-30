Sosyal Bilimler Fakültesi Resim Sergisi
Sosyal Bilimler Fakültesi Resim Sergisi30 Temmuz 2021 - 30 Ekim 2021Bu sergide Bahar 2021 Dönemi'nde ART 101 ve ART 102 derslerini alan öğrencilerin resimlerinden bir seçki sunulmaktadır.
Sosyal Bilimler Fakültesi Resim Sergisi
30 Temmuz 2021 - 30 Ekim 2021
Bu sergide Bahar 2021 Dönemi'nde ART 101 ve ART 102 derslerini alan öğrencilerin resimlerinden bir seçki sunulmaktadır. Sergide ayrıca öğrencilerin dersteki deneyimlerini ve yaratıcı yolculuklarını paylaştıkları videolar yer almaktadır.
Resimler, eğitmen ve sanatçı Martin Harrison-Priestman tarafından seçilmiştir.
Katılımcı Listesi
Aasıya Onıze Abubakar - ART 101. A : BSIE
Abdulla Akhundov - ART 101. A : BSARCH (ENG)
Alara Naz Aydın - ART 101. A : BSARCH (ENG)
Adem Furkan Yardım - Art 102. A : BSIPD
Berna Albay - ART 101. A : BSIPD
Deniz Akay Özyanık - ART 101. C : BSME
Eda Sanduvaç - ART 101. C : BAENT
Ela Özpoyraz - ART 101. C : BAPSYC
Ertugrul Özvardar - ART 101. C : BSCS
İpek Akkılıç - ART 101. B : BAPSYC
Melis Bayırlı - ART 102. A : BAPSYC
Sefa Şenlik - Art 101. C : BSCS
Zeynep Selin Külünk - ART 101. C : BSIE
Kaynak: Habermetre