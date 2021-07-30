Sosyal Bilimler Fakültesi Resim Sergisi

Sosyal Bilimler Fakültesi Resim Sergisi30 Temmuz 2021 - 30 Ekim 2021Bu sergide Bahar 2021 Dönemi'nde ART 101 ve ART 102 derslerini alan öğrencilerin resimlerinden bir seçki sunulmaktadır.

Sosyal Bilimler Fakültesi Resim Sergisi

30 Temmuz 2021 - 30 Ekim 2021

Bu sergide Bahar 2021 Dönemi'nde ART 101 ve ART 102 derslerini alan öğrencilerin resimlerinden bir seçki sunulmaktadır. Sergide ayrıca öğrencilerin dersteki deneyimlerini ve yaratıcı yolculuklarını paylaştıkları videolar yer almaktadır.

Resimler, eğitmen ve sanatçı Martin Harrison-Priestman tarafından seçilmiştir.

Katılımcı Listesi

Aasıya Onıze Abubakar - ART 101. A : BSIE

Abdulla Akhundov - ART 101. A : BSARCH (ENG)

Alara Naz Aydın - ART 101. A : BSARCH (ENG)

Adem Furkan Yardım - Art 102. A : BSIPD

Berna Albay - ART 101. A : BSIPD

Deniz Akay Özyanık - ART 101. C : BSME

Eda Sanduvaç - ART 101. C : BAENT

Ela Özpoyraz - ART 101. C : BAPSYC

Ertugrul Özvardar - ART 101. C : BSCS

İpek Akkılıç - ART 101. B : BAPSYC

Melis Bayırlı - ART 102. A : BAPSYC

Sefa Şenlik - Art 101. C : BSCS

Zeynep Selin Külünk - ART 101. C : BSIE

Kaynak: Habermetre