Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Değerlendirme Sonuçları

T. C.MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILILİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI DOKTORA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.TEZLİ YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

T. C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI DOKTORA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

(Aday numarasına göre sonuçlara bakılabilir. )

KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 1-Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yer alan tabloda belirtilen tarih aralığında https://obs. mu. edu. tr/oibs/ina_app/ adresinden kayıtlarını çevirimiçi (online) yapacaklardır. Kayıt sistemine giriş yapabilmek için ön kayıt sırasındaki e-posta adresi ve şifre kullanılmalıdır.

2- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

3- Kayıt tarihleri ve diğer bazı önemli bilgiler: Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Asıl Listeden Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri 06-08 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar 06-08 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar 13-15 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar Yedek Listeden Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri 09-10 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar 09-10 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar 16-17 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar Ders Kayıt Tarihleri 13-17 Eylül 2021 13-17 Eylül 2021 13-17 Eylül 2021 Derslerin Başlaması 20 Eylül 2021 20 Eylül 2021 20 Eylül 2021 Ders Değiştirme ve Bırakma 20-24 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar 20-24 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar 20-24 Eylül 2021 Saat 17: 00'e kadar Önceki Öğrenim Tanınma Başvuruları 13-17 Eylül 2021 13-17 Eylül 2021 13-17 Eylül 2021 4-Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin "aktivasyon. mu. edu. tr" adresinden Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki yerleştikleri Anabilim/Anasanat Dalı ve ilgili programı (doktora/tezli yüksek lisans/tezsiz yüksek lisans) seçip e-posta adresi ve şifre belirleme işlemlerini gerçekleştirerek öğrenciliklerini aktive etmeleri gerekmektedir.

5- Ders kayıtları 13 Eylül - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır. 6- Çevrimiçi (online) kaydını tamamlayan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerin transkriptlerini (yüksek lisans için lisans transkriptlerini, doktora için yüksek lisans transkriptlerini) ve aşağıdaki linkte yer alan danışman öneri formunu doldurarak, aşağıda belirtilen listede kayıt yaptırdığı anabilim/anasanat dalı sekreterliklerinin e-posta adreslerine en geç 10. 09. 2021 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.

7- Öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini Ziraat Bankası üzerinden yatıracaklardır. Danışman Öneri Formu için tıklayınız. Anabilim/Anasanat Dalı Sekreterliklerinin iletişim bilgileri için tıklayınız. Öğrenci Bilgilendirme ve Kayıt Kılavuzu için tıklayınız. Öğrenim hayatı boyunca gerçekleştirilmesi gereken (tez önerisi sunma vb. ) işlemlere ilişkin Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Süreçlerine İlişkin Rehber için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre