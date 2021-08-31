Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

T.

T. C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI Öğrenci Adı Soyadı TC. No Kayıtlı Olduğu Üniversite Yatay Geçiş Yapmak İstediği Anabilim Dalı SONUÇ O** K*** 42********4 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenilikçilik ve Girişimcilik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumiçi B***** A****** 41********0 Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası M****** S**** L**** 39********8 Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası T**** Ö**** 18********8 Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası M****** K*********** 70********2 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı KABUL Kurumlararası H**** K*** 19********8 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme (Pazarlama) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası F***** İ*** 25********0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası E*** D**** 16********2 Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Mezuniyet Belgesi veya Diploma onaylı örneği 2- Transkript aslı 3- Nüfus Cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi 4- 6 adet fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad soyadı, Anabilim Dalı ve öğrenci numarası mutlaka yazılacak. ) 5- Askerlik Durum Belgesi aslı (erkekler için) 6- Öğrenim Harcı Dekontu için Enstitü ile irtibata geçiniz. KAYIT ŞEKLİ : Şahsen Enstitüye müracaat ederek. Öğrenci Kayıt Tarihleri : 06 - 08 Eylül 2021 Ders Kayıt Tarihleri : 13 - 17 Eylül 2021

Kaynak: Habermetre