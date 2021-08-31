Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Habermetre - Haberler | Toplum

T.

T. C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI Öğrenci Adı Soyadı TC. No Kayıtlı Olduğu Üniversite Yatay Geçiş Yapmak İstediği Anabilim Dalı SONUÇ O** K*** 42********4 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenilikçilik ve Girişimcilik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumiçi B***** A****** 41********0 Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası M****** S**** L**** 39********8 Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası T**** Ö**** 18********8 Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Felsefe Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası M****** K*********** 70********2 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı KABUL Kurumlararası H**** K*** 19********8 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme (Pazarlama) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası F***** İ*** 25********0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası E*** D**** 16********2 Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı KABUL Kurumlararası KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Mezuniyet Belgesi veya Diploma onaylı örneği 2- Transkript aslı 3- Nüfus Cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi 4- 6 adet fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad soyadı, Anabilim Dalı ve öğrenci numarası mutlaka yazılacak. ) 5- Askerlik Durum Belgesi aslı (erkekler için) 6- Öğrenim Harcı Dekontu için Enstitü ile irtibata geçiniz. KAYIT ŞEKLİ : Şahsen Enstitüye müracaat ederek. Öğrenci Kayıt Tarihleri : 06 - 08 Eylül 2021 Ders Kayıt Tarihleri : 13 - 17 Eylül 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Erçel Mesut Akusta
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 20:43:00. #1.14#

title