Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19'a yenik düştü
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Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19'a yenik düştü

Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19'a yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kayseri'de sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin bir süre önce koronavirüse yakalandı. Mehmet Şahin, hastanede tedavi gördüğü sırada Covid-19 mücadelesini kaybederek vefat etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, acı haber sonrasında Mehmet Şahin ve ailesine başsağlığı diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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