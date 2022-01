"Sosyal Belediyecilik Hizmetlerine Örnek Gösterilecek Kıymetli Bir Yatırım"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Kiltepe mahallesinde dört kat üzerinde faaliyete sunulan ve çok sayıda kültürel, sanatsal ve bilimsel kurslara ev sahipliği yapan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezine giden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap eden eğitim sınıflarını ziyaret ederek kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarını inceledi.

Milletvekili Çalık, El Sanatları, Kuaförlük, Aşçılık ve Biçki-Dikiş kurslarının yanı sıra 4-6 yaş grubuna yönelik Erdem Okulu ile Robotik Kodlama, Yazılım ve Bilimsel Atölyeleri tek tek gezerek verilen eğitimler ve uygulamalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri neticesinde Kiltepe'nin yaşam standartının yükseldiğini ifade ederken, " Belediye Başkanımız ve ekipleri başarılı hizmetlerin altına imza atıyorlar, mahallemizde kurulan kültür merkezlerinde 26 farklı kurs açıldı, burası çok yoğun ilgi görüyor. Buradaki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerimizin fabrika ile farklı iş alanlarında istihdam edilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra çocuklarımızın ve gençlerimizin teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için açılan kurslardan dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına Mehmet Çınar Başkanımıza ve destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt'un dört bir tarafının kültür ve sanat yatırımlarıyla buluşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise, " Biçki, dikiş ve nakış kursundan kuaförlük kursuna, gastronomiden erdem okullarına, spor alanlarından aşçılık kursuna, robotik kodlamadan yazılım atölyelerine kadar 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapan buradaki eğitim merkezindeki etkinliklere katılanların memnuniyetini görmek hepimizi mutlu ediyor. Sosyal belediyecilik hizmetlerine sağladığı desteklerden dolayı Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyoruz." dedi.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezine gösterilen yoğun ilginin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, " İki yıl önce belediyemize devr edilen Kiltepe'de ki dört katlı binayı güzel bir projeyle kültür ve sanat merkezine dönüştürdük. İç ve dış tasarımının yanı sıra farklı temalı kurslarımıza ev sahipliği yapan modern ve nezih alanlara sahip Kiltepe'deki eğitim merkezimizde ki aktivitelere ve eğitim derslerine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Her sınıfta ayrı bir heyecan ve istek var, özellikle robotik kodlama ve bilimsel atölyelerimiz buraya ayrı bir hareketlilik getirdi. Bilime meraklı gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Erdem Okulumuza gelen hayatımızın en güzel renkleri çocuklarımızın var olan yeteneklerini her geçen gün geliştirmeleri bizi mutlu ederken, kuaförlük, aşçılık, tekstil, nakış ve dikiş kursunda ki eğitimlerden yararlanıp meslek sahibi olan kadınlarımızın hem gayretleri hem de el emeği göz nuru eserleri her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kültürel ve sanatsal hizmetlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederken, Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinin, sosyal belediyecilik projelerine örneklik gösterilecek özelliklere ve hizmet alanlarına sahip olduğunu söyledi.

Kiltepe'de hizmete girenYeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezini çok beğendiğini ifade eden Milletvekili Çalık, " Yeşilyurt Belediyemiz çok güzel bir eser kazandırmış, gezerken çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Böylesine güzel bir eseri, sosyal belediyecilik hizmetlerine örneklik gösterilecek niteliklere sahip modern bir kültür merkezini hizmete sunan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile ekip arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum bizim sloganımızdır, kadınlarımızı ne kadar güçlendirirsek ailemiz ve toplumda o denli güçlü olur. Kiltepe mahallemizde ki binayı baştan aşağıya restore edip, her bir katı farklı bir kurs alanına dönüştürüp, 7'den 70'e herkese hitap eden sosyal ve kültürel kursların yanı sıra bilimsel atölyeler kurup drone ve robotik kodlama sınıfları kuran Belediye Başkanımızı sosyal belediyecilik hizmetlerine verdiği önemden dolayı takdir ediyorum. Kadınlarımızın meslek sahibi olması için açılan kursları gezerken çok mutlu oldum, çok kıymetli çalışmaların yapıldığına şahit oldum. Kadınlarımızın sadece meslek sahibi olması değil aynı zamanda meslek edindikten sonra istihdam edilmeleri içinde İŞ-KUR başta olmak KOSGEB ve fabrikalarla görüşmeler yapılıyor. Belediye Başkanımız bu projeyi Fırat Kalkınma Ajansıyla ortaklaşa başlatıp, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan SOGEP projesi kapsamında 1 milyon 250 Bin TL'lik desteği alarak, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin meslek sahibi olmaları ve kendilerini geliştirmeleri için böylesine güzel bir kültürel mekanı Malatya'ya kazandırdı. Her yaştan hemşehrimizin iş üretmesi, kendisini geliştirmesi ve iş sahibi olabilmesi için burada heyecanlı, dinamik ve canlı bir ortam oluşturulmuş. Böylesine kıymetli bir eseri kentimize kazandıran Belediye Başkanımızı kutluyorum." diye konuştu.

Kiltepe mahalle sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini hatırlatan Milletvekili Çalık, " Mahalle Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda kültür merkezimizin yan tarafına Sağlık Ocağı kazandırdık.Kiltepe isteyecek biz yerine getireceğiz, kadınlarımız isteyecek biz yerine getireceğiz.Bununla birlikte burada açılan meslek edindirme kursunda hem hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayan hem de yaptığı ürünleri satarak ev bütçelerine katkı sağlayan kadınlarımız gerçekten çok güzel eserler meydana getirmişler. Geleneksel el sanatlarımızın yaşaması ve gelecek kuşaklara taşınması adına başarılı işler yapılıyor. Dikiş kursunda ise ayrı bir sosyal belediyecilik hizmeti görüyoruz. Tekstil fabrikalarından alınan kumaşlar burada ki kursiyerlerimiz tarafından üretilip hazır hale getirildikten sonra mahallemizdeki çocuklara kıyafet olarak gidiyor. Kadınlarımız hem üretiyor, hem çocuklarımıza kıyafet gönderiyorlar hem de kalifiye personel niteliklerine kavuşuyorlar. Bütün fabrikalarımızın ihtiyacı kalifiye personellerdir, burası bu ihtiyacı en güzel şekliyle karşılıyor. Burası kalifiye personellerin yetiştiği bir merkez haline dönüşebilir, bizlerde elimizden gelen desteği sağlarız." şeklinde konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri