Sosyal Altyapı Paketine 'Manchin' Darbesi
Demokrat Senatör Joe Manchin'in Başkan Joe Biden'ın oldukça önem verdiği ve 'Build Back Better' olarak nitelenen sosyal altyapı paketine karşı olduğunu açıklaması paketle ilgili tartışmaları alevlendirdi.
Demokrat Senatör Joe Manchin'in Başkan Joe Biden'ın oldukça önem verdiği ve 'Build Back Better' olarak nitelenen sosyal altyapı paketine karşı olduğunu açıklaması paketle ilgili tartışmaları alevlendirdi
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet