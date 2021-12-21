Sosyal Altyapı Paketine 'Manchin' Darbesi

Demokrat Senatör Joe Manchin'in Başkan Joe Biden'ın oldukça önem verdiği ve 'Build Back Better' olarak nitelenen sosyal altyapı paketine karşı olduğunu açıklaması paketle ilgili tartışmaları alevlendirdi

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