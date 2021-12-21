Sosyal Altyapı Paketine 'Manchin' Darbesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal Altyapı Paketine 'Manchin' Darbesi

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Demokrat Senatör Joe Manchin'in Başkan Joe Biden'ın oldukça önem verdiği ve 'Build Back Better' olarak nitelenen sosyal altyapı paketine karşı olduğunu açıklaması paketle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Demokrat Senatör Joe Manchin'in Başkan Joe Biden'ın oldukça önem verdiği ve 'Build Back Better' olarak nitelenen sosyal altyapı paketine karşı olduğunu açıklaması paketle ilgili tartışmaları alevlendirdi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title