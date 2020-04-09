Sosyal Ağlara Türkiye'de Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getiriliyor Corona virüsüyle mücadele ettiğimiz şu günlerde sosyal ağlarda çok sayıda haber, görsel, bilgi doğruluğu kanıtlanmadan paylaşılmaya başlandı.

Corona virüsüyle mücadele ettiğimiz şu günlerde sosyal ağlarda çok sayıda haber, görsel, bilgi doğruluğu kanıtlanmadan paylaşılmaya başlandı. Doğru olmayan bilgi paylaşımlarını önlemek adına, Türkiye'de bütün sosyal ağlar, sosyal ağ sağlayıcıları adı altında 5651 sayılı kanuna dahil ediliyor. Kanun kapmasında, hukuka ayrı içeriklerin engellenmesi amacıyla Twitter, Facebook, Instagram gibi bütün sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. 62 maddeden oluşan 5651 sayılı kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması planlanırken, görüşlerin paylaşılması için konu sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşıldı.

Yasada Yer Alan Açığın Kapatılması Hedefleniyor

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olarak Türkiye'de kullanılan sosyal ağların, kişisel verileri Türkiye'de barındırma zorunluluğu ve Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, yasa tasarısının gerekli görülmesinin, sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriklerin engellenmesi ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi. Yasada bu konuda bir açık olduğunu ifade eden yetkililer, bu açığı kapatmak için yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirtti.