Sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi
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Sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi

Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in de temsilci atayacağını belirterek, "Böylelikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in de temsilci atayacağını belirterek, "Böylelikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest'in de bugün Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdiği bilgisini vererek, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı.

Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun'u hayata geçiren TBMM'ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:16:39. #1.14#
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