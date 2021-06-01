Sosyal ağ sağlayıcıları, ilk raporu bu ay BTK'ye sunacak
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Sosyal ağ sağlayıcıları, ilk raporu bu ay BTK'ye sunacak

Sosyal ağ sağlayıcıları, ilk raporu bu ay BTK'ye sunacak
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik yapılan başvurulara ilişkin ilk raporlarını, bu ay Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sunacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik yapılan başvurulara ilişkin ilk raporlarını, bu ay Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sunacak.

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, söz konusu kanun kapsamında temsilci atama yükümlülüklerini yerine getirirken, bu ay BTK'ye rapor da sunacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları tarafından, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların başvurularına ilişkin ilk raporlama yapılacak. Raporda, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi yönündeki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler yer alacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri, söz konusu başvurulara ilişkin 6 ayda bir rapor yayımlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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