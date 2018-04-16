Soso ile En Kirli, Harika Etkinlikler
Araştırmacılar artık 0-3 yaş arasında doğa ile baş başa geçen zamanın, küçük motor kas gelişimi, denge gelişimi, bireysel başarı duygusu gelişimi, gözlem gücü gelişimi, doğanın sunduklarına takdir duygusu gelişimi gibi çoklu alanda olumlu etkisini kabul etmiş durumdalar.
Araştırmacılar artık 0-3 yaş arasında doğa ile baş başa geçen zamanın, küçük motor kas gelişimi, denge gelişimi, bireysel başarı duygusu gelişimi, gözlem gücü gelişimi, doğanın sunduklarına takdir duygusu gelişimi gibi çoklu alanda olumlu etkisini kabul etmiş durumdalar.
Kaynak: Dunya.com