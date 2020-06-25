Sosak hayvanlarını için mama ve su bırakıldı
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Sosak hayvanlarını için mama ve su bırakıldı

AK Parti Kilis Kadın Kolları tarafından sokak hayvanlarına su ve mama bırakıldı.

Sosak hayvanlarını için mama ve su bırakıldı
25.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:27

AK Parti Kilis Kadın Kolları tarafından sokak hayvanlarına su ve mama bırakıldı.

AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen "81 ilde eş zamanlı sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanlarının yanındayız" projesi kapsamında AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanlığı tarafından sokak hayvanlarına su ve mama bırakıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kilis'te sokak hayvanlarına su ve mama bırakma etkinliği düzenlendi.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik sonrasında AK Parti Kilis Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar diğer canlıların hayatlarını da gözetmek. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler" ifadelerine yer verildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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