Sosa ve Arda kahvaltıda bir araya geldi
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Sosa ve Arda kahvaltıda bir araya geldi

Sosa ve Arda kahvaltıda bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Sosa'dan genç Arda'ya: O frikiği atacak çok maçların olacak"Birgün bu takımın yıldızı olacaksın"Valencia takımla çalıştıMUSTAFA AKIN / İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.

Sosa'dan genç Arda'ya: O frikiği atacak çok maçların olacak

"Birgün bu takımın yıldızı olacaksın"

Valencia takımla çalıştı

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında takımın genç oyuncusu Arda Güler ve Jose Sosa arasında frikik sırasında yaşanan diyalog sonrasında ikili sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı sırasında Arda Güler'e tecrübelerini aktaran Jose Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz. Siz oynadığınız sürece ağabeylerini olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var. O frikiği atacak çok maçların olacak. Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, birgün bu takımın yıldızı olacaksınGenç futbolcu Arda Güler ise Arjantili yıldıza saygısızlık yapmak istemediğini ifade etti. Arda Güler, karşılaşmanın öneminin farkında olduğunu hayallerinden dolayı frikiği kullanmak istediğini söyledi.VALENCİA TAKIMLA ÇALIŞTISüper Lig'in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.Dün akşam HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.Enner Valencia antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavisine devam edildi.Sarı lacivertliler, pazar akşamı evinde ağırlayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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